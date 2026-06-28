В Японии при землетрясении пострадали 20 человек

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 26 июня. Инцидент затронул четыре префектуры страны. Больше всего пострадавших в префектуре Яманаси – восемь человек. В Токио травмы получили шесть жителей, в Канагаве и Сидзуоке – по трое. У всех пострадавших легкие ранения.