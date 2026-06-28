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В Японии при землетрясении пострадали 20 человек

Ведомости

20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии, сообщает служба пожарной охраны.  

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 26 июня. Инцидент затронул четыре префектуры страны. Больше всего пострадавших в префектуре Яманаси – восемь человек. В Токио травмы получили шесть жителей, в Канагаве и Сидзуоке – по трое. У всех пострадавших легкие ранения.

Как сообщает Jiji Press со ссылкой на метеорологическое управление Японии (отдел наблюдений Кофу), эпицентр находился в восточной части префектуры Яманаси и районе Пяти озер Фудзи, предварительная глубина очага составила 20 км.

Наиболее сильные подземные толчки интенсивностью шесть баллов по семибалльной японской сейсмической шкале были зафиксированы в городе Фудзикавагутико, расположенном у подножия горы Фудзи. В городе Оцуки была зарегистрирована интенсивность пять баллов. Колебания ощущались на обширной территории – от региона Тохоку до западной части Японии.

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