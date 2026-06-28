Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи

Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них – Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. США, в частности, признавали геноцид в резолюциях палаты представителей и сената с 1920 по 2019 г., а в 2021 г. президент Байден подтвердил это в своем заявлении. При этом лишь три страны – Аргентина, Уругвай и Франция – закрепили признание на законодательном уровне.