Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи
Израиль впервые на государственном уровне признал геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщает МИД страны. Как сообщило внешнеполитическое ведомство, правительство единогласно проголосовало за соответствующее решение.
Летом 2016 г. комиссия парламента уже объявляла о признании, однако окончательное решение так и не было принято. Теперь, как заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар, «настало время для Израиля как еврейского государства официально закрепить эту позицию».
Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них – Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. США, в частности, признавали геноцид в резолюциях палаты представителей и сената с 1920 по 2019 г., а в 2021 г. президент Байден подтвердил это в своем заявлении. При этом лишь три страны – Аргентина, Уругвай и Франция – закрепили признание на законодательном уровне.
Геноцид армян начался 24 апреля 1915 г.: в Константинополе арестовали и убили сотни армянских интеллигентов и священников. Затем власти Османской империи начали массовое истребление всего народа. Мужчин расстреливали, а женщин, детей и стариков угоняли в Сирийскую пустыню, обрекая на голод, жажду и насилие. За годы геноцида погибли 1,5 млн человек, а армянское культурное наследие в Анатолии было уничтожено.
В апреле президент России Владимир Путин в послании участникам памятных мероприятий, посвященных 111-й годовщине геноцида армян, заявил, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет оправдания. Он назвал геноцид армянского народа одной из самых страшных трагедий XX в.