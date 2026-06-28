Во Франции 11 человек погибли при крушении самолета

По предварительным данным, на борту находилась группа из примерно 10 частнопрактикующих медсестер из Нанси. Они планировали совершить первый самостоятельный прыжок с парашютом. По предварительным данным, погибли пять инструкторов, пять учеников и опытный пилот. Трех человек выбросило из самолета при ударе.