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Во Франции 11 человек погибли при крушении самолета

Ведомости

11 человек погибли при крушении легкомоторного самолета в французском городе Томблен, неподалеку от аэропорта Нанси. Об этом сообщает L'Est Républicain.

По предварительным данным, на борту находилась группа из примерно 10 частнопрактикующих медсестер из Нанси. Они планировали совершить первый самостоятельный прыжок с парашютом. По предварительным данным, погибли пять инструкторов, пять учеников и опытный пилот. Трех человек выбросило из самолета при ударе.

Обстоятельства крушения выясняются, спасательные службы продолжают работу на месте трагедии.

Как сообщает издание, разбившийся самолет – из модельного ряда Pilatus, он был зарегистрирован в Германии. Этот тип воздушного судна традиционно используется для прыжков с парашютом.

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