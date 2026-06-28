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Путин назвал объем запасов бензина в России

Ведомости

Текущие резервы бензина в России составляют 1,7 млн т, что практически соответствует уровню за аналогичный период 2025 г. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном обеспечению внутреннего рынка топливом.

Глава государства добавил, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива, однако, несмотря на использование запасов, их объем почти не изменился.

«По справке, которую Минэнерго представило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн т, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Есть небольшое снижение – всего 4%», – сказал Путин.

Президент также подчеркнул необходимость взвешенного и аккуратного подхода к дальнейшему использованию резервов.

28 июня Путин провел совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. В совещании приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, а также другие члены правительства и руководители энергетических компаний.

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