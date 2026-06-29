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Дмитриев напомнил ЕС об отказе от электроэнергии из РФ на фоне аномальной жары

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев обратил внимание на отказ Евросоюза и Великобритании от российской электроэнергии на фоне новостей о рекордной жаре в Европе. Он опубликовал сообщение в соцсети X.

«В ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые необходимы для спасения людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии», – написал Дмитриев.

Европейские страны столкнулись с рекордной аномальной жарой. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы. По данным Euronews, наиболее тяжелая ситуация во Франции, где в нескольких городах температура днем превышает 40 градусов по Цельсию.

27 июня Дмитриев высмеял ситуацию с кондиционерами в штаб-квартире Еврокомиссии (ЕК). СМИ сообщали, что в штаб-квартире ЕК в Берлемоне во время жары отключили кондиционеры на этажах с 1-го по 7-й, тогда как на верхних этажах – включая кабинет председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен на 13-м этаже и большинство кабинетов комиссаров – они продолжали работать.

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