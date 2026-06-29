Дмитриев напомнил ЕС об отказе от электроэнергии из РФ на фоне аномальной жары

27 июня Дмитриев высмеял ситуацию с кондиционерами в штаб-квартире Еврокомиссии (ЕК). СМИ сообщали, что в штаб-квартире ЕК в Берлемоне во время жары отключили кондиционеры на этажах с 1-го по 7-й, тогда как на верхних этажах – включая кабинет председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен на 13-м этаже и большинство кабинетов комиссаров – они продолжали работать.