Дмитриев напомнил ЕС об отказе от электроэнергии из РФ на фоне аномальной жары
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев обратил внимание на отказ Евросоюза и Великобритании от российской электроэнергии на фоне новостей о рекордной жаре в Европе. Он опубликовал сообщение в соцсети X.
«В ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые необходимы для спасения людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии», – написал Дмитриев.
Европейские страны столкнулись с рекордной аномальной жарой. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы. По данным Euronews, наиболее тяжелая ситуация во Франции, где в нескольких городах температура днем превышает 40 градусов по Цельсию.
27 июня Дмитриев высмеял ситуацию с кондиционерами в штаб-квартире Еврокомиссии (ЕК). СМИ сообщали, что в штаб-квартире ЕК в Берлемоне во время жары отключили кондиционеры на этажах с 1-го по 7-й, тогда как на верхних этажах – включая кабинет председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен на 13-м этаже и большинство кабинетов комиссаров – они продолжали работать.