Латвия и Украина намерены построить завод по производству БПЛА на границе с РФ
Латвия и Украина хотят вместе построить завод по выпуску беспилотников на границе с Россией и Белоруссией. Об этом заявил премьер прибалтийской республики Андрис Кулбергс, его слова передает портал LSM.
«Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе», – указано в публикации (цитата по «РИА Новости»).
Латвийский премьер также сообщил о планах противодействия беспилотникам на границе с Россией и Белоруссией с использованием дронов-перехватчиков.
9 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна и Латвия подписали соглашение о совместном производстве беспилотников в рамках формата Drone Deal. По его словам, соглашение предусматривает развитие совместного производства и укрепление оборонного сотрудничества между двумя странами.