Латвия и Украина намерены построить завод по производству БПЛА на границе с РФ

9 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна и Латвия подписали соглашение о совместном производстве беспилотников в рамках формата Drone Deal. По его словам, соглашение предусматривает развитие совместного производства и укрепление оборонного сотрудничества между двумя странами.