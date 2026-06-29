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Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА

Ведомости

Дежурные средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Росавиация ввела временные ограничения на работу столичных аэропортов «Домодедово» и «Внуково». Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Возможны изменения в расписании рейсов.

За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 209 украинских БПЛА над 12 регионами.

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