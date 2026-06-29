Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА

Росавиация ввела временные ограничения на работу столичных аэропортов «Домодедово» и «Внуково». Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Возможны изменения в расписании рейсов.