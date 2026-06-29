Росавиация ограничила работу аэропорта «Домодедово»
Росавиация ввела временные ограничения на работу столичного аэропорта «Домодедово». Об этом агентство сообщило в своем канале в мессенджере Max.
Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании рейсов.
Аналогичная мера действует в аэропорту «Внуково».
За ночь, по данным Минобороны, дежурные силы ПВО сбили 209 украинских беспилотников самолетного типа над 12 регионами России, включая Московский.