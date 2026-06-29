Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,404-0,74%CHMK3 110+0,16%VEON-RX49-1,61%IMOEX2 317,22+1,38%RTSI947,27+1,38%RGBI113,78+0,63%RGBITR756,84+0,72%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия усилит борьбу с наркобизнесом на Бали

Ведомости

Россия и Индонезия договорились усилить миграционный контроль на Бали для борьбы с международным наркобизнесом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками (BNN).

Стороны будут обмениваться разведданными в реальном времени и укреплять взаимодействие правоохранительных органов. К иностранным туристам, причастным к наркосетям, применят жесткие меры, вплоть до депортации.

Договоренности достигнуты на встрече главы BNN Суюди Арио Сето с замминистра внутренних дел России Игорем Зубовым и начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Иваном Горбуновым. Переговоры состоялись в Москве 22 июня.

6 июня «РИА Новости» писали, что гражданка России Кира Кочеткова, задержанная на Бали по делу о контрабанде наркотиков, перевозила 7,8 кг гашиша, доставленного из Таиланда. Как сообщало Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками, россиянка прибыла в страну с чемоданом, в котором находился наркотик, предназначенный для сбыта на острове. Ее встретил 39-летний гражданин РФ Сергей Хлебущев, который также проходит по делу в качестве подозреваемого. В случае признания вины задержанным может грозить наказание вплоть до смертной казни.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь