Россия усилит борьбу с наркобизнесом на Бали

6 июня «РИА Новости» писали, что гражданка России Кира Кочеткова, задержанная на Бали по делу о контрабанде наркотиков, перевозила 7,8 кг гашиша, доставленного из Таиланда. Как сообщало Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками, россиянка прибыла в страну с чемоданом, в котором находился наркотик, предназначенный для сбыта на острове. Ее встретил 39-летний гражданин РФ Сергей Хлебущев, который также проходит по делу в качестве подозреваемого. В случае признания вины задержанным может грозить наказание вплоть до смертной казни.