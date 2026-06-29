Россия усилит борьбу с наркобизнесом на Бали
Россия и Индонезия договорились усилить миграционный контроль на Бали для борьбы с международным наркобизнесом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками (BNN).
Стороны будут обмениваться разведданными в реальном времени и укреплять взаимодействие правоохранительных органов. К иностранным туристам, причастным к наркосетям, применят жесткие меры, вплоть до депортации.
Договоренности достигнуты на встрече главы BNN Суюди Арио Сето с замминистра внутренних дел России Игорем Зубовым и начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Иваном Горбуновым. Переговоры состоялись в Москве 22 июня.
6 июня «РИА Новости» писали, что гражданка России Кира Кочеткова, задержанная на Бали по делу о контрабанде наркотиков, перевозила 7,8 кг гашиша, доставленного из Таиланда. Как сообщало Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками, россиянка прибыла в страну с чемоданом, в котором находился наркотик, предназначенный для сбыта на острове. Ее встретил 39-летний гражданин РФ Сергей Хлебущев, который также проходит по делу в качестве подозреваемого. В случае признания вины задержанным может грозить наказание вплоть до смертной казни.