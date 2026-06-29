В США у побережья Орегона зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

24 июня в Венесуэле произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Более 700 зданий оказались повреждены. Полностью обрушены 189 зданий. Всего пострадали более 2500 зданий и объектов инфраструктуры. Погибли более 1400 человек. Ранены 3238 мирных жителей. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах.