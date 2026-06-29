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В США у побережья Орегона зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Ведомости

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Орегона в США, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на официальных лиц.

По данным издания, толчки зафиксировали в 7:35 по восточному времени (14:35 мск). Газета отметила, что информации о разрушениях или пострадавших пока нет, землетрясение произошло глубоко под водами Тихого океана.

Как пишет Daily Mail, предупреждения о цунами не поступало. При этом толчки ощутили жители Салема и Рокуэй-Бич.

24 июня в Венесуэле произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Более 700 зданий оказались повреждены. Полностью обрушены 189 зданий. Всего пострадали более 2500 зданий и объектов инфраструктуры. Погибли более 1400 человек. Ранены 3238 мирных жителей. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах.

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