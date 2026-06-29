При землетрясении в Венесуэле повреждены более 700 зданий

Землетрясения в Венесуэле магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом менее минуты. В стране ввели режим чрезвычайного положения. По последним данным парламента, погибли 1430 человек. Ранены 3238 мирных жителей. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах.