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При землетрясении в Венесуэле повреждены более 700 зданий

Ведомости

Более 700 зданий оказались повреждены при землетрясении в Венесуэле. Об этом сообщил председатель национальной ассамблеи (парламент) страны Хорхе Родригес.

«Число зданий, поврежденных или разрушенных, возросло до 774», – сказал он (цитата по ТАСС).

Полностью обрушены 189 зданий. Всего пострадали более 2500 зданий и объектов инфраструктуры.

Землетрясения в Венесуэле магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом менее минуты. В стране ввели режим чрезвычайного положения. По последним данным парламента, погибли 1430 человек. Ранены 3238 мирных жителей. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах.

Международная организация по миграции (МОМ), входящая в систему ООН, сообщала, что два землетрясения, произошедшие в Венесуэле 24 июня, могли затронуть до 6,76 млн человек. В Программе развития ООН (UNDP) подсчитали, что прямой ущерб от стихийного бедствия составил $6,7 млрд.

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