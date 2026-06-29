При землетрясении в Венесуэле повреждены более 700 зданий
Более 700 зданий оказались повреждены при землетрясении в Венесуэле. Об этом сообщил председатель национальной ассамблеи (парламент) страны Хорхе Родригес.
«Число зданий, поврежденных или разрушенных, возросло до 774», – сказал он (цитата по ТАСС).
Полностью обрушены 189 зданий. Всего пострадали более 2500 зданий и объектов инфраструктуры.
Землетрясения в Венесуэле магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом менее минуты. В стране ввели режим чрезвычайного положения. По последним данным парламента, погибли 1430 человек. Ранены 3238 мирных жителей. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах.
Международная организация по миграции (МОМ), входящая в систему ООН, сообщала, что два землетрясения, произошедшие в Венесуэле 24 июня, могли затронуть до 6,76 млн человек. В Программе развития ООН (UNDP) подсчитали, что прямой ущерб от стихийного бедствия составил $6,7 млрд.