ООН: землетрясение в Венесуэле могло затронуть почти 7 млн человек
Два землетрясения, произошедшие в Венесуэле 24 июня, могли затронуть до 6,76 млн человек. Об этом говорится в опубликованном заявлении Международной организации по миграции (МОМ), входящей в систему ООН. Организация ссылается на собственные расчеты, основанные на совмещении данных о численности населения и степени разрушений в пострадавших регионах.
МОМ отмечает, что наиболее серьезные последствия зафиксированы в столичном регионе: по предварительным оценкам, только в Каракасе от разрушений могли пострадать до 2 млн человек. Организация продолжает собирать информацию и уточнять масштабы ущерба и потребности населения в гуманитарной помощи. «Первые часы и дни после стихийного бедствия имеют решающее значение. От них зависит все, что будет дальше», – заявила глава МОМ Эми Поуп.
Ожидается, что новые оценки, основанные на полученных на месте данных, будут опубликованы в ближайшие дни.
По данным Национальной ассамблеи Венесуэлы, погибли 1430 человек. Ранены 3238 мирных жителей. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах. В Программе развития ООН (UNDP) подсчитали, что прямой ущерб от стихийного бедствия составил $6,7 млрд.