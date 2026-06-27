ООН: землетрясение в Венесуэле могло затронуть почти 7 млн человек

МОМ отмечает, что наиболее серьезные последствия зафиксированы в столичном регионе: по предварительным оценкам, только в Каракасе от разрушений могли пострадать до 2 млн человек. Организация продолжает собирать информацию и уточнять масштабы ущерба и потребности населения в гуманитарной помощи. «Первые часы и дни после стихийного бедствия имеют решающее значение. От них зависит все, что будет дальше», – заявила глава МОМ Эми Поуп.