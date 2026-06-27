Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VKCO195,65-0,08%CNY Бирж.11,489+2,86%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI114,07+0,88%RGBITR758,69+0,96%
Главная / Политика /

Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 1430

Более 3000 человек ранены
Ведомости

В результате двух сильнейших землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, погибли 1430 человек. Об этом пишет портал ElDiario со ссылкой на председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

К настоящему моменту также известно о 3238 раненых. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах.

В разборе завалов и поисках выживших и тел погибших участвуют бригады из девяти стран.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом менее минуты. В стране введен режим чрезвычайного положения. Число жертв постоянно растет. Геологическая служба США прогнозировала, что их число может достигнуть 100 000 человек. Повреждены 1,7 млн зданий.

В Программе развития ООН (UNDP) подсчитали, что прямой ущерб от стихийного бедствия составил $6,7 млрд. Экономический урон оценивается примерно в 6% совокупного ВВП пяти наиболее пострадавших штатов, включая Каракас и эпицентр в Яракуе.

Смотрите также:Последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её