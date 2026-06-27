Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 1430

Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 1430Более 3000 человек ранены
В результате двух сильнейших землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, погибли 1430 человек. Об этом пишет портал ElDiario со ссылкой на председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.
К настоящему моменту также известно о 3238 раненых. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах.
В разборе завалов и поисках выживших и тел погибших участвуют бригады из девяти стран.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом менее минуты. В стране введен режим чрезвычайного положения. Число жертв постоянно растет. Геологическая служба США прогнозировала, что их число может достигнуть 100 000 человек. Повреждены 1,7 млн зданий.
В Программе развития ООН (UNDP) подсчитали, что прямой ущерб от стихийного бедствия составил $6,7 млрд. Экономический урон оценивается примерно в 6% совокупного ВВП пяти наиболее пострадавших штатов, включая Каракас и эпицентр в Яракуе.