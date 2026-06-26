В ООН оценили ущерб от землетрясений в Венесуэле в $6,7 млрд

Анализ также оценивает потенциальное влияние катастрофы на экономику, которая и до этого была в хрупком состоянии. После захвата президента Николаса Мадуро американскими силами были смягчены некоторые санкции, однако страна оставалась безденежной после месяцев ограничений на экспорт нефти в прошлом году и только начала восстанавливаться.