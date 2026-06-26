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Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 900 человек

Ведомости

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 920 человек, еще 3360 пострадали, сообщил спикер национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес в эфире национального телевидения. Более 4000 человек остались без жилья.

Вечером 24 июня на северо-западе Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Разрушены жилые дома и правительственные здания, закрыт международный аэропорт Каракаса. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Ранее исполняющая обязанности президента Делси Родригес сообщала о 589 погибших и 2980 пострадавших. Геологическая служба США прогнозировала, что число жертв может составить от 1000 до 100 000 человек.

Фото.

Последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле

Общество / Фото

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер заявил, что более 50 000 человек числятся пропавшими без вести, и число погибших, вероятно, «значительно возрастет». «Поиск выживших среди обломков – колоссальная задача», – сказал он в интервью AFP.

По данным Геологической службы США, это землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле с 1900 г. После основных толчков было зафиксировано около 30 афтершоков.

25 июня администрация США объявила о выделении Венесуэле $150 млн на ликвидацию последствий землетрясения. В тот же день Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина ослабило санкции в отношении Венесуэлы до 23 октября 2026 г. для проведения операций, связанных с оказанием помощи. Президент России Владимир Путин выразил Родригес соболезнования в связи с землетрясениями.

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