Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 900 человек
Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 920 человек, еще 3360 пострадали, сообщил спикер национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес в эфире национального телевидения. Более 4000 человек остались без жилья.
Вечером 24 июня на северо-западе Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Разрушены жилые дома и правительственные здания, закрыт международный аэропорт Каракаса. В стране введен режим чрезвычайного положения.
Ранее исполняющая обязанности президента Делси Родригес сообщала о 589 погибших и 2980 пострадавших. Геологическая служба США прогнозировала, что число жертв может составить от 1000 до 100 000 человек.
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер заявил, что более 50 000 человек числятся пропавшими без вести, и число погибших, вероятно, «значительно возрастет». «Поиск выживших среди обломков – колоссальная задача», – сказал он в интервью AFP.
По данным Геологической службы США, это землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле с 1900 г. После основных толчков было зафиксировано около 30 афтершоков.
25 июня администрация США объявила о выделении Венесуэле $150 млн на ликвидацию последствий землетрясения. В тот же день Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина ослабило санкции в отношении Венесуэлы до 23 октября 2026 г. для проведения операций, связанных с оказанием помощи. Президент России Владимир Путин выразил Родригес соболезнования в связи с землетрясениями.