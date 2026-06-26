Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 900 человек

По данным Геологической службы США, это землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле с 1900 г. После основных толчков было зафиксировано около 30 афтершоков.



25 июня администрация США объявила о выделении Венесуэле $150 млн на ликвидацию последствий землетрясения. В тот же день Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина ослабило санкции в отношении Венесуэлы до 23 октября 2026 г. для проведения операций, связанных с оказанием помощи. Президент России Владимир Путин выразил Родригес соболезнования в связи с землетрясениями.