США сняли часть санкций с Венесуэлы для помощи после землетрясения

Стихийное бедствие произошло на северном побережье Венесуэлы в ночь на 25 июня по московскому времени. В регионе с интервалом около минуты были зафиксированы два мощных подземных толчка. 26 июня стало известно, что количество погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло до 235. Медики оказали помощь более чем 4300 раненым, большая часть которых получили легкие травмы.