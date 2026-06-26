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Главная / Политика /

США сняли часть санкций с Венесуэлы для помощи после землетрясения

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина ослабило санкции в отношении Венесуэлы до 23 октября 2026 г., чтобы провести операции, связанные с оказанием помощи после землетрясения. Об этом сообщило ведомство.

«Все операции, связанные с оказанием помощи пострадавшим от землетрясения в Венесуэле, которые в ином случае были бы запрещены в соответствии с положением о санкциях в отношении Венесуэлы <...>, разрешены до 0:01 по восточному летнему времени [7:01 мск] 23 октября 2026 г.», – указано в тексте лицензии.

25 июня госдепартамент США сообщил, что Вашингтон направит Каракасу $150 млн на ликвидацию последствий землетрясения. Ведомство отмечало, что США мобилизуют ресурсы для спасения жизней после стихийного бедствия.

Венесуэла столкнулась с самым разрушительным землетрясением за 100 лет

Политика / Международные новости

Стихийное бедствие произошло на северном побережье Венесуэлы в ночь на 25 июня по московскому времени. В регионе с интервалом около минуты были зафиксированы два мощных подземных толчка. 26 июня стало известно, что количество погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло до 235. Медики оказали помощь более чем 4300 раненым, большая часть которых получили легкие травмы.

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