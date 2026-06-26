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Число погибших при землетрясениях в Венесуэле возросло до 235

Ведомости

Количество погибших при землетрясениях в Венесуэле увеличилось до 235. Об этом министр здравоохранения страны Карлос Альварадо сообщил в эфире VTV.

Министр отметил, что помощь оказана более чем 4300 раненым, большая часть которых получили легкие травмы. Есть также пациенты в тяжелом и среднетяжелом состояниях. Многим потребовались операции.

«235 человек были уже без признаков жизни либо скончались сразу после поступления в медицинские учреждения», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Венесуэла столкнулась с самым разрушительным землетрясением за 100 лет

Политика / Международные новости

Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 балла произошли на побережье Венесуэлы в 160 км от Каракаса поздно вечером 24 июня. Информации о пострадавших среди россиян нет, сообщала Ассоциация туроператоров России. По данным геологической службы США, нынешние подземные толчки стали самыми разрушительными в латиноамериканской республике за последние 100 лет. Служба предупредила о возможной гибели более 10 000 человек. Венесуэльские власти ввели в стране чрезвычайное положение.

Последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле
Вечером 24 июня в Венесуэле произошла серия мощных подземных толчков. По данным Геологической службы США (USGS), два землетрясения случились практически одновременно – с интервалом менее минуты. Магнитуда первого составила 7,2, второго – 7,5. В результате обрушились жилые дома и другие здания. Как минимум 164 человека погибли, еще более 970 получили ранения, сообщила 25 июня утром исполняющая обязанности президента Делси Родригес. Глава государства отметила, что цифры могут вырасти по мере продолжения поисково-спасательных работ.
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Вечером 24 июня в Венесуэле произошла серия мощных подземных толчков. По данным Геологической службы США (USGS), два землетрясения случились практически одновременно – с интервалом менее минуты. Магнитуда первого составила 7,2, второго – 7,5. В результате обрушились жилые дома и другие здания. Как минимум 164 человека погибли, еще более 970 получили ранения, сообщила 25 июня утром исполняющая обязанности президента Делси Родригес. Глава государства отметила, что цифры могут вырасти по мере продолжения поисково-спасательных работ. / Maxwell Briceno / REUTERS

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