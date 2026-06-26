Число погибших при землетрясениях в Венесуэле возросло до 235

Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 балла произошли на побережье Венесуэлы в 160 км от Каракаса поздно вечером 24 июня. Информации о пострадавших среди россиян нет, сообщала Ассоциация туроператоров России. По данным геологической службы США, нынешние подземные толчки стали самыми разрушительными в латиноамериканской республике за последние 100 лет. Служба предупредила о возможной гибели более 10 000 человек. Венесуэльские власти ввели в стране чрезвычайное положение.