Число погибших при землетрясениях в Венесуэле возросло до 235
Количество погибших при землетрясениях в Венесуэле увеличилось до 235. Об этом министр здравоохранения страны Карлос Альварадо сообщил в эфире VTV.
Министр отметил, что помощь оказана более чем 4300 раненым, большая часть которых получили легкие травмы. Есть также пациенты в тяжелом и среднетяжелом состояниях. Многим потребовались операции.
«235 человек были уже без признаков жизни либо скончались сразу после поступления в медицинские учреждения», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 балла произошли на побережье Венесуэлы в 160 км от Каракаса поздно вечером 24 июня. Информации о пострадавших среди россиян нет, сообщала Ассоциация туроператоров России. По данным геологической службы США, нынешние подземные толчки стали самыми разрушительными в латиноамериканской республике за последние 100 лет. Служба предупредила о возможной гибели более 10 000 человек. Венесуэльские власти ввели в стране чрезвычайное положение.