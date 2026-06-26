США выделят Венесуэле $150 млн на борьбу с последствиями землетрясения

Стихийное бедствие произошло на северном побережье Венесуэлы в ночь на 25 июня по московскому времени. В регионе с интервалом около минуты были зафиксированы два мощных подземных толчка. После землетрясения в стране ввели режим чрезвычайного положения, в ряде районов возникли перебои с электроснабжением и интернетом, а международный аэропорт имени Симона Боливара был временно закрыт.