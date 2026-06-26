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США выделят Венесуэле $150 млн на борьбу с последствиями землетрясения

Ведомости

Администрация США направит Венесуэле $150 млн на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения. Об этом говорится в опубликованном заявлении Госдепартамента.

По данным ведомства, Соединенные штаты мобилизуют ресурсы для спасения жизней после стихийного бедствия.

«Помимо немедленных поисково-спасательных работ, воздушных перевозок и координационной поддержки, США мобилизуют $150 млн для оказания помощи Венесуэле через наших партнеров», – сказано в сообщении.

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Политика / Международные отношения

По последним данным, жертвами землетрясения стали 188 человек, еще 1 520 получили ранения. Пропавшими без вести числятся 157 человек, более 200 остаются под завалами разрушенных зданий.

Стихийное бедствие произошло на северном побережье Венесуэлы в ночь на 25 июня по московскому времени. В регионе с интервалом около минуты были зафиксированы два мощных подземных толчка. После землетрясения в стране ввели режим чрезвычайного положения, в ряде районов возникли перебои с электроснабжением и интернетом, а международный аэропорт имени Симона Боливара был временно закрыт.

Помощник координатора программы Геологической службы США по опасности землетрясений Уильям Барнхарт сообщал, что афтершоки после землетрясения в Венесуэле могут продолжаться до года.

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