США выделят Венесуэле $150 млн на борьбу с последствиями землетрясения
Администрация США направит Венесуэле $150 млн на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения. Об этом говорится в опубликованном заявлении Госдепартамента.
По данным ведомства, Соединенные штаты мобилизуют ресурсы для спасения жизней после стихийного бедствия.
«Помимо немедленных поисково-спасательных работ, воздушных перевозок и координационной поддержки, США мобилизуют $150 млн для оказания помощи Венесуэле через наших партнеров», – сказано в сообщении.
По последним данным, жертвами землетрясения стали 188 человек, еще 1 520 получили ранения. Пропавшими без вести числятся 157 человек, более 200 остаются под завалами разрушенных зданий.
Стихийное бедствие произошло на северном побережье Венесуэлы в ночь на 25 июня по московскому времени. В регионе с интервалом около минуты были зафиксированы два мощных подземных толчка. После землетрясения в стране ввели режим чрезвычайного положения, в ряде районов возникли перебои с электроснабжением и интернетом, а международный аэропорт имени Симона Боливара был временно закрыт.
Помощник координатора программы Геологической службы США по опасности землетрясений Уильям Барнхарт сообщал, что афтершоки после землетрясения в Венесуэле могут продолжаться до года.