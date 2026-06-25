Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 188

Землетрясение произошло на северном побережье Венесуэлы в ночь на 25 июня по московскому времени. С интервалом около минуты были зафиксированы два мощных подземных толчка. Изначально власти сообщали о 32 погибших и около 700 пострадавших. Позднее число жертв возросло до 164. После стихийного бедствия в стране было введено чрезвычайное положение. В ряде районов возникли перебои с электроснабжением и интернетом, а международный аэропорт имени Симона Боливара был закрыт.