Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 188
Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 188 человек, еще 1 520 получили ранения. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.
«157 человек числятся пропавшими без вести», – сказал он в эфире телеканала VTV.
По его словам, еще более 200 человек остаются под завалами разрушенных зданий. Поисково-спасательная операция продолжается.
Землетрясение произошло на северном побережье Венесуэлы в ночь на 25 июня по московскому времени. С интервалом около минуты были зафиксированы два мощных подземных толчка. Изначально власти сообщали о 32 погибших и около 700 пострадавших. Позднее число жертв возросло до 164. После стихийного бедствия в стране было введено чрезвычайное положение. В ряде районов возникли перебои с электроснабжением и интернетом, а международный аэропорт имени Симона Боливара был закрыт.
25 июня президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в связи с последствиями землетрясения. Российский лидер в телеграмме просил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.