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Афтершоки в Венесуэле могут продолжаться до года

Ведомости

Афтершоки после землетрясений в Венесуэле могут продолжаться в регионе до года. Об этом заявил помощник координатора программы Геологической службы США по опасности землетрясений Уильям Барнхарт, передает «РИА Новости».

«Подземные толчки, вероятно, будут продолжаться от нескольких месяцев до года. Некоторые из них при этом могут быть достаточно сильными, чтобы вызвать мощные толчки и еще больший ущерб», – сказал он.

Частота и магнитуда афтершоков со временем будет снижаться, добавил Барнхарт.

Землетрясение в Венесуэле произошло в ночь на 25 июня на северном побережье страны. Произошло два мощных подземных толчка с разницей в минуту. По последним данным, погибли 164 человек.

Сейчас в стране объявили чрезвычайное положение. Местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. Школьные занятия по всей стране приостановили на неделю. Международный аэропорт имени Симона Боливара закрыт. Президент РФ Владимир Путин выразил исполняющей обязанности главы государства Делси Родригес соболезнования в связи с землетрясениями.

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