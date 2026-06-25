Число погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло до 164
Количество жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 164. Число раненых приблизилось к 1000, сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес, трансляция велась на Venezolana de Televisión.
«На данный момент подтверждены 164 жертвы, 971 человек пострадал», – сказала она (цитата по ТАСС).
По словам Родригес, после землетрясения было зафиксировано около 30 афтершоков.
Стихийное бедствие на северном побережье Венесуэлы случилось в ночь на 25 июня по московскому времени. Произошло два мощных землетрясения с разницей в минуту. Изначально Родригес сообщала о 32 погибших и примерно 700 раненых. В стране объявили чрезвычайное положение. Местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. Школьные занятия по всей стране приостановили на неделю. Международный аэропорт имени Симона Боливара закрыт. Президент России Владимир Путин выразил Родригес соболезнования в связи с землетрясениями.