Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,121+1,37%BRZL1 054-2,95%YAKG30-3,23%IMOEX2 242,69-0,03%RTSI944,84-0,03%RGBI114,65-0,89%RGBITR761,52-0,84%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Число погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло до 164

Ведомости

Количество жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 164. Число раненых приблизилось к 1000, сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес, трансляция велась на Venezolana de Televisión.

«На данный момент подтверждены 164 жертвы, 971 человек пострадал», – сказала она (цитата по ТАСС).

По словам Родригес, после землетрясения было зафиксировано около 30 афтершоков.

Путин выразил Родригес соболезнования из-за землетрясений в Венесуэле

Политика / Международные отношения

Стихийное бедствие на северном побережье Венесуэлы случилось в ночь на 25 июня по московскому времени. Произошло два мощных землетрясения с разницей в минуту. Изначально Родригес сообщала о 32 погибших и примерно 700 раненых. В стране объявили чрезвычайное положение. Местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. Школьные занятия по всей стране приостановили на неделю. Международный аэропорт имени Симона Боливара закрыт. Президент России Владимир Путин выразил Родригес соболезнования в связи с землетрясениями.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь