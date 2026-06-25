Родригес сообщила о 32 погибших в результате землетрясения в Венесуэле
В результате землетрясения в Венесуэле погибли 32 человека. Еще около 700 были ранены, сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес, ее слова передает BBC.
Мэр муниципалитета Барута в Каракасе Дарвин Гонсалес проинформировал, что при обрушении двух зданий погибли три человека.
В Геологической службе США при этом предварительно оценили, что число жертв с вероятностью в 44% находится в диапазоне от 10 000 до 100 000 человек.
Два мощных землетрясения с разницей в минуту произошли на северном побережье Венесуэлы. В стране объявлено чрезвычайное положение, местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. Школьные занятия по всей стране приостановили на неделю. Международный аэропорт имени Симона Боливара закрыт.
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь Венесуэле.