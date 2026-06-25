Путин выразил Родригес соболезнования из-за землетрясений в Венесуэле

В ночь на 25 июня по московскому времени на северном побережье Венесуэлы произошло два мощных землетрясения с разницей в минуту. В стране объявили чрезвычайное положение. Местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. Школьные занятия по всей стране приостановили на неделю. Международный аэропорт имени Симона Боливара закрыт.