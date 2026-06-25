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Путин выразил Родригес соболезнования из-за землетрясений в Венесуэле

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес соболезнования в связи с землетрясениями на северо-западе страны. Об этом сообщает Кремль.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия», – написал Путин в телеграмме.

Российский лидер отметил солидарность и поддержку «дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время».

В ночь на 25 июня по московскому времени на северном побережье Венесуэлы произошло два мощных землетрясения с разницей в минуту. В стране объявили чрезвычайное положение. Местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. Школьные занятия по всей стране приостановили на неделю. Международный аэропорт имени Симона Боливара закрыт.

По словам Родригес, в результате стихийного бедствия погибли 32 человека. Еще около 700 были ранены. The New York Times со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS) сообщила, что это землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 г.

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