Путин выразил Родригес соболезнования из-за землетрясений в Венесуэле
Президент России Владимир Путин выразил исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес соболезнования в связи с землетрясениями на северо-западе страны. Об этом сообщает Кремль.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия», – написал Путин в телеграмме.
Российский лидер отметил солидарность и поддержку «дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время».
В ночь на 25 июня по московскому времени на северном побережье Венесуэлы произошло два мощных землетрясения с разницей в минуту. В стране объявили чрезвычайное положение. Местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. Школьные занятия по всей стране приостановили на неделю. Международный аэропорт имени Симона Боливара закрыт.