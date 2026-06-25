NYT: землетрясение в Венесуэле оказалось самым сильным в стране за 126 лет

Два мощных землетрясения с разницей в минуту произошли на северном побережье Венесуэлы. В стране объявлено чрезвычайное положение, местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. Школьные занятия по всей стране приостановили на неделю. Международный аэропорт имени Симона Боливара закрыт. 25 июня исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес сообщила, что в результате землетрясения погибли 32 человека. Еще около 700 были ранены.