NYT: землетрясение в Венесуэле оказалось самым сильным в стране за 126 лет
Землетрясение, произошедшее в Венесуэле, стало сильнейшим в стране с 1900 г., сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).
«Землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в Венесуэле в среду, стало самым сильным землетрясением, зафиксированным в стране или у ее побережья с 1900 г.», – отметили авторы материала.
USGS считает, что это землетрясение может оказаться еще более смертоносным, чем толчки магнитудой 7,7, которое наблюдалось 29 октября 1900 г.
Два мощных землетрясения с разницей в минуту произошли на северном побережье Венесуэлы. В стране объявлено чрезвычайное положение, местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. Школьные занятия по всей стране приостановили на неделю. Международный аэропорт имени Симона Боливара закрыт. 25 июня исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес сообщила, что в результате землетрясения погибли 32 человека. Еще около 700 были ранены.