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NYT: землетрясение в Венесуэле оказалось самым сильным в стране за 126 лет

Ведомости

Землетрясение, произошедшее в Венесуэле, стало сильнейшим в стране с 1900 г., сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

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«Землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в Венесуэле в среду, стало самым сильным землетрясением, зафиксированным в стране или у ее побережья с 1900 г.», – отметили авторы материала.

USGS считает, что это землетрясение может оказаться еще более смертоносным, чем толчки магнитудой 7,7, которое наблюдалось 29 октября 1900 г.

Два мощных землетрясения с разницей в минуту произошли на северном побережье Венесуэлы. В стране объявлено чрезвычайное положение, местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. Школьные занятия по всей стране приостановили на неделю. Международный аэропорт имени Симона Боливара закрыт. 25 июня исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес сообщила, что в результате землетрясения погибли 32 человека. Еще около 700 были ранены.

Последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле
Вечером 24 июня в Венесуэле произошла серия мощных подземных толчков. По данным Геологической службы США (USGS), два землетрясения случились практически одновременно – с интервалом менее минуты. Магнитуда первого составила 7,2, второго – 7,5. В результате обрушились жилые дома и другие здания. Как минимум 32 человека погибли, еще около 700 получили ранения, сообщила исполняющая обязанности президента Делси Родригес. Глава государства отметила, что цифры могут вырасти по мере продолжения поисково-спасательных работ.
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Вечером 24 июня в Венесуэле произошла серия мощных подземных толчков. По данным Геологической службы США (USGS), два землетрясения случились практически одновременно – с интервалом менее минуты. Магнитуда первого составила 7,2, второго – 7,5. В результате обрушились жилые дома и другие здания. Как минимум 32 человека погибли, еще около 700 получили ранения, сообщила исполняющая обязанности президента Делси Родригес. Глава государства отметила, что цифры могут вырасти по мере продолжения поисково-спасательных работ. / Maxwell Briceno / REUTERS

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