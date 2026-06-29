Мишустин поддержал отказ от проведения бесцельных форумов

Мишустин поддержал отказ от проведения бесцельных форумовИдею не проводить мероприятия без необходимой отдачи предложила Матвиенко
Стоит рассмотреть идею отказаться от проведения тех мероприятий, которые не дают необходимой отдачи. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и членами Совета палаты.
«По форумам обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите: минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи», – сказал он (цитата по ТАСС).
По мнению Мишустина, важно, чтобы бизнес, предприниматели формулировали и занимались организацией таких работ.
Так премьер-министр РФ прокомментировал идею Матвиенко о том, что в стране проводится слишком много форумов, которые в том числе финансируются из бюджета государства, а также отвлекают от работы участвующих госслужащих.