Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ASTR170,4+0,5%CNY Бирж.11,37-1,04%IMOEX2 349,81+2,81%RTSI952,03+1,89%RGBI113,95+0,78%RGBITR757,93+0,86%
Главная / Политика /

Мишустин поддержал отказ от проведения бесцельных форумов

Идею не проводить мероприятия без необходимой отдачи предложила Матвиенко
Ведомости

Стоит рассмотреть идею отказаться от проведения тех мероприятий, которые не дают необходимой отдачи. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и членами Совета палаты.

«По форумам обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите: минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи», – сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению Мишустина, важно, чтобы бизнес, предприниматели формулировали и занимались организацией таких работ.

Так премьер-министр РФ прокомментировал идею Матвиенко о том, что в стране проводится слишком много форумов, которые в том числе финансируются из бюджета государства, а также отвлекают от работы участвующих госслужащих.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте