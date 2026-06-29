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Главная / Политика /

На подлете к Москве сбили восьмой беспилотник

Ведомости

Средства ПВО уничтожили еще один дрон на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, количество сбитых дронов за день 29 июня возросло до восьми.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Telegram.

В период с 7:00 до 14:00 мск над российскими регионами сбили 96 украинских дронов, сообщали в Минобороны РФ. Атаки были отражены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ночью 29 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских дронов самолетного типа над 12 российскими регионами, а также над акваториями двух морей.

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