На подлете к Москве сбили восьмой беспилотник

В период с 7:00 до 14:00 мск над российскими регионами сбили 96 украинских дронов, сообщали в Минобороны РФ. Атаки были отражены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.