Над Ростовской областью за ночь сбили более 60 украинских беспилотников

По его данным, атаки были отражены в Гуково и Таганроге, а также в пяти районах области: Тарасовском, Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском. Слюсарь отметил, что информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.