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Над Ростовской областью за ночь сбили более 60 украинских беспилотников

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в небе над Ростовской областью более 60 украинских дронов в ночь на 30 июня, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, атаки были отражены в Гуково и Таганроге, а также в пяти районах области: Тарасовском, Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском. Слюсарь отметил, что информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Губернатор также предупредил, что в регионе сохраняется беспилотная опасность. Он призвал жителей области покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Минобороны РФ сообщило, что ️за ночь российские военные перехватили и уничтожили 419 украинских беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами. Атаки отразили в Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.

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