Кац: Израиль разрабатывает космические лазеры для ударов над Землей

29 июня Кац заявил, что война с Ираном может возобновиться, если президент США Дональд Трамп решит, что переговоры исчерпали себя, либо в случае обстрела Израиля со стороны Тегерана. Заявление прозвучало на фоне конфликта между странами. Первую операцию против Тегерана Израиль начал в ночь на 13 июня 2025 г., обвинив Иран в тайной реализации военной ядерной программы. Стороны обменивались ударами 12 дней. К ним присоединились США, проведя атаку на иранские ядерные объекты.