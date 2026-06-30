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Кац: Израиль разрабатывает космические лазеры для ударов над Землей

Ведомости

Израиль разрабатывает космические лазеры для нанесения ударов над Землей. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, его слова передает Jerusalem Post.

«На сегодняшний день ни одна страна не обладает способностью наносить удары в космосе. Мы должны стать ведущей страной в мире, обладающей таким потенциалом», – заявил Кац на брифинге.

По его словам, если Израиль добьется такой цели, то обеспечит себе преимущество «в сдерживании, в возможности атаковать, уничтожать и во всем остальном по сравнению с нашими врагами, обладающими большими ресурсами».

29 июня Кац заявил, что война с Ираном может возобновиться, если президент США Дональд Трамп решит, что переговоры исчерпали себя, либо в случае обстрела Израиля со стороны Тегерана. Заявление прозвучало на фоне конфликта между странами. Первую операцию против Тегерана Израиль начал в ночь на 13 июня 2025 г., обвинив Иран в тайной реализации военной ядерной программы. Стороны обменивались ударами 12 дней. К ним присоединились США, проведя атаку на иранские ядерные объекты.

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