Израиль назвал два сценария возобновления войны с Ираном

В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий прекращение огня на всех фронтах, включая израильскую операцию в Ливане. Документ также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. В течение 60 дней стороны намерены договориться по вопросам ядерной программы, а для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.