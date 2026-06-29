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Главная / Политика /

Израиль назвал два сценария возобновления войны с Ираном

Ведомости

Война с Ираном может возобновиться, если президент США Дональд Трамп решит, что переговоры исчерпали себя, либо в случае обстрела Израиля со стороны Тегерана, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац на брифинге для военных журналистов. При реализации второго сценария, по его словам, начнется «третья иранская война».

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося конфликта между странами. Первую операцию против Тегерана Израиль начал в ночь на 13 июня 2025 г., обвинив Иран в тайной реализации военной ядерной программы. Стороны 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились США, проведя атаку на ядерные объекты Исламской Республики.

В конце февраля 2026 г. США и Израиль вновь нанесли удары по территории Ирана, который в ответ бил по израильской территории и объектам США на Ближнем Востоке.

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Политика / Международные новости

В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий прекращение огня на всех фронтах, включая израильскую операцию в Ливане. Документ также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. В течение 60 дней стороны намерены договориться по вопросам ядерной программы, а для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.

На выходных страны вновь обменялись ударами, обвинив друг друга в нарушении режима прекращения огня. Однако, по сообщениям СМИ, они условились прекратить атаки и продолжить переговоры.

29 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с американской стороной в Дохе. Однако затем Тегеран опроверг эту информацию.

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