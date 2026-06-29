Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,404-0,74%CHMK3 110+0,16%VEON-RX49-1,61%IMOEX2 317,22+1,38%RTSI947,27+1,38%RGBI113,78+0,63%RGBITR756,84+0,72%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент Ирана подтвердил разблокировку $6 млрд активов в Катаре

Ведомости

Тегерану будет переведены иранские разблокированные $6 млрд, которые находятся в Катаре. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает его пресс-служба.

«В соответствии с реализованной программой 6 млрд из 12 млрд иранских средств в Катаре будут разблокированы и поступят стране. Что касается возврата оставшихся средств, то в настоящий момент над этим идет работа», – сказал он.

По словам Пезешкиана, сейчас идет работа над возвратом оставшихся средств.

22 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Катар поможет создать механизм контроля за расходованием размораживаемых активов Ирана. Он отметил, что вопрос обсуждался накануне, 21 июня. Вэнс подчеркнул, что даже с оговоркой о том, что средства пойдут на пользу американским фермерам и народу Ирана, деньги не будут разморожены без дальнейшего прогресса.

В тот же день Вэнс говорил, что технические переговоры США и Ирана возобновятся в течение дней или недель. «Мы заложили очень хорошую основу для успешной финальной сделки, а финальная сделка – это дом. Мы заложили фундамент: мы еще не построили дом, но мы заложили прочный фундамент, чтобы обеспечить благополучие американского народа», – отмечал он.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь