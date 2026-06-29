Президент Ирана подтвердил разблокировку $6 млрд активов в Катаре
Тегерану будет переведены иранские разблокированные $6 млрд, которые находятся в Катаре. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает его пресс-служба.
«В соответствии с реализованной программой 6 млрд из 12 млрд иранских средств в Катаре будут разблокированы и поступят стране. Что касается возврата оставшихся средств, то в настоящий момент над этим идет работа», – сказал он.
По словам Пезешкиана, сейчас идет работа над возвратом оставшихся средств.
22 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Катар поможет создать механизм контроля за расходованием размораживаемых активов Ирана. Он отметил, что вопрос обсуждался накануне, 21 июня. Вэнс подчеркнул, что даже с оговоркой о том, что средства пойдут на пользу американским фермерам и народу Ирана, деньги не будут разморожены без дальнейшего прогресса.
В тот же день Вэнс говорил, что технические переговоры США и Ирана возобновятся в течение дней или недель. «Мы заложили очень хорошую основу для успешной финальной сделки, а финальная сделка – это дом. Мы заложили фундамент: мы еще не построили дом, но мы заложили прочный фундамент, чтобы обеспечить благополучие американского народа», – отмечал он.