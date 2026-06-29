Президент Ирана подтвердил разблокировку $6 млрд активов в Катаре

В тот же день Вэнс говорил, что технические переговоры США и Ирана возобновятся в течение дней или недель. «Мы заложили очень хорошую основу для успешной финальной сделки, а финальная сделка – это дом. Мы заложили фундамент: мы еще не построили дом, но мы заложили прочный фундамент, чтобы обеспечить благополучие американского народа», – отмечал он.