Катар поможет создать механизм контроля за тратой размораживаемых активов Ирана

Вэнс подчеркнул, что даже с оговоркой о том, что средства пойдут на пользу американским фермерам и народу Ирана, деньги не будут разморожены без дальнейшего прогресса. «Это, конечно, станет большой частью переговоров в предстоящие дни», – признал он.



22 июня Вэнс сообщил о создании системы против эскалации на Ближнем Востоке, отметив, что переговоры о прекращении боевых действий на юге Ливана находятся в стадии «проработки». В тот же день он заявил, что технические переговоры США и Ирана возобновятся в течение нескольких дней или недель, а стороны заложили «хороший фундамент» для итоговой сделки. Также 22 июня страны-посредники Катар и Пакистан обнародовали совместное заявление по итогам переговоров, договорившись о создании комитета высокого уровня для политического контроля за процессом посредничества.