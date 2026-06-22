Катар поможет создать механизм контроля за тратой размораживаемых активов Ирана
Катар поможет создать механизм контроля за расходованием размораживаемых активов Ирана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом он сообщил журналистам перед вылетом из Швейцарии после переговоров с иранской делегацией в Бюргенштоке, передает ТАСС.
По словам Вэнса, вопрос обсуждался накануне, 21 июня. «Мы в действительности попросили катарцев помочь нам создать механизм, позволяющий гарантировать, что деньги идут туда, куда мы хотим. И они согласились сделать это», – сказал американский вице-президент, комментируя возможность использования размораживаемых активов Ирана для закупок Тегераном американской сельскохозяйственной продукции.
Вэнс подчеркнул, что даже с оговоркой о том, что средства пойдут на пользу американским фермерам и народу Ирана, деньги не будут разморожены без дальнейшего прогресса. «Это, конечно, станет большой частью переговоров в предстоящие дни», – признал он.
22 июня Вэнс сообщил о создании системы против эскалации на Ближнем Востоке, отметив, что переговоры о прекращении боевых действий на юге Ливана находятся в стадии «проработки». В тот же день он заявил, что технические переговоры США и Ирана возобновятся в течение нескольких дней или недель, а стороны заложили «хороший фундамент» для итоговой сделки. Также 22 июня страны-посредники Катар и Пакистан обнародовали совместное заявление по итогам переговоров, договорившись о создании комитета высокого уровня для политического контроля за процессом посредничества.