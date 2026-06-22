Вэнс сообщил о создании системы против эскалации на Ближнем Востоке

По словам Вэнса, технические переговоры США и Ирана возобновятся в течение последующих дней или недель. Делегации заложили основу для успешной итоговой сделки. Вэнс обратился к аналогии, согласно которой итоговый вариант договора – это дом, а сейчас страны заложили «хороший фундамент». 22 июня, после завершения переговоров Ирана и США, страны-посредники Катар и Пакистан обнародовали совместное заявление. Стороны договорились о создании комитета высокого уровня для политического контроля за процессом посредничества. Главные переговорщики станут регулярно отчитываться перед комитетом и руководить рабочими группами по вопросам ядерной программы, санкций, а также группой по мониторингу и разрешению споров.