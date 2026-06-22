Вэнс сообщил о создании системы против эскалации на Ближнем Востоке
Переговоры о прекращении боевых действий на юге Ливана все еще находятся в стадии «проработки». Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Швейцарии, передает CNN.
По его словам, последние 24 часа были «самыми спокойными за всю историю Ливана».
«Конечно, около 72 часов назад были слышны выстрелы, так что работа еще не закончена, но мы уже наладили систему, чтобы в будущем ситуация не вышла из-под контроля», – сказал он.
По словам Вэнса, технические переговоры США и Ирана возобновятся в течение последующих дней или недель. Делегации заложили основу для успешной итоговой сделки. Вэнс обратился к аналогии, согласно которой итоговый вариант договора – это дом, а сейчас страны заложили «хороший фундамент». 22 июня, после завершения переговоров Ирана и США, страны-посредники Катар и Пакистан обнародовали совместное заявление. Стороны договорились о создании комитета высокого уровня для политического контроля за процессом посредничества. Главные переговорщики станут регулярно отчитываться перед комитетом и руководить рабочими группами по вопросам ядерной программы, санкций, а также группой по мониторингу и разрешению споров.