Вэнс покинул место переговоров с Ираном в Швейцарии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс завершил участие в переговорах по иранскому направлению и покинул площадку встречи в Швейцарии. Об этом сообщил телеканал CNN.
По данным представителей прессы, кортеж Вэнса выехал с территории переговоров около 19:00 по местному времени. После завершения мероприятий вице-президент направился в сторону авиабазы Эммен, расположенной примерно в получасе езды от места проведения встречи.
«Как бы ни было это место прекрасно, я не могу оставаться здесь следующие 60 дней», – сказал Вэнс на короткой пресс-конференции перед отъездом. Он добавил, что переговорщики добились «значительного прогресса» в ходе переговоров.
Вице-президент также добавил, что технические переговоры США и Ирана возобновятся в течение дней или недель. «Мы заложили очень хорошую основу для успешной финальной сделки, а финальная сделка – это дом. Мы заложили фундамент, мы еще не построили дом, но мы заложили прочный фундамент, чтобы обеспечить благополучие американского народа», – сказал он.
21 июня Вэнс прилетел в Швейцарию на переговоры с делегацией Ирана. Вице-президент заявил, что сможет остаться в Швейцарии только на «день-два». Перед вылетом в Швейцарию Вэнс заявил, что одной из приоритетных задач является достижение прогресса в прекращении огня в Ливане, который вновь подвергся ракетным ударам со стороны Израиля. Прекращение конфликта в Ливане – «самый важный пункт повестки иранской делегации», заявил иранский официальный представитель.