Кейко Фухимори победила на президентских выборах в Перу

Отец нового лидера Перу и бывший президент страны умер в сентябре 2024 г. Ему было 86 лет, причиной смерти стал рак. Фухимори был президентом с 1990 по 2000 гг. В 2007 г. его приговорили к шести годам тюрьмы за злоупотребление властью и нарушение прав человека. Кроме того, он был трижды осужден по обвинению в коррупции. В частности, в июле 2009 г. суд признал его виновным в получении взятки в $15 млн. В тюрьме он находился до декабря 2023 г., его освободили по постановлению конституционного суда Перу.