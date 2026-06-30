Кейко Фухимори победила на президентских выборах в Перу
Дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори Кейко Фухимори победила победила на президентских выборах. Во втором туре, проведенном 7 июня, она опередила главу левой партии «Вместе за Перу» Роберто Санчеса менее чем на 50 000 голосов из более чем 18 млн бюллетеней, пишет The Guardian.
Национальное избирательное жюри Перу официально объявят победителя 3 июля. Как отмечает газета, 51-летняя Фухимори заняла пост президента страны с четвертой попытки. 28 июля она должна вступить в должность на пятилетний срок.
Санчес при этом заявлял, что не признает правительство, возглавляемое Фухимори. Он ссылался на административные нарушения при подсчете голосов за рубежом.
Отец нового лидера Перу и бывший президент страны умер в сентябре 2024 г. Ему было 86 лет, причиной смерти стал рак. Фухимори был президентом с 1990 по 2000 гг. В 2007 г. его приговорили к шести годам тюрьмы за злоупотребление властью и нарушение прав человека. Кроме того, он был трижды осужден по обвинению в коррупции. В частности, в июле 2009 г. суд признал его виновным в получении взятки в $15 млн. В тюрьме он находился до декабря 2023 г., его освободили по постановлению конституционного суда Перу.