Умер экс-президент Перу Фухимори
Бывший президент Перу Альберто Фухимори (с 1990 по 2000 гг.) скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его дочь Кейко Фухимори в X.
«После долгой борьбы с раком наш отец Альберто Фухимори только что отправился навстречу Господу. Мы просим тех, кто его ценил, присоединиться к нам с молитвой за вечный покой его души. Спасибо тебе за это, папа!» – написала она.
Позже Кейко сообщила, что прощание с Альберто Фухимори пойдет с 12 по 14 сентября в Музее нации в Лиме. Затем его похоронят на кладбище в столице Перу.
В середине июля дочь Фухимори сообщила, что он собирается баллотироваться на пост президента Перу в четвертый раз в 2026 г. При этом, согласно законодательству Перу, любой человек, признанный виновным в коррупции, не может баллотироваться на пост президента или вице-президента.
В 2007 г. Фухимори был приговорен к шести годам тюрьмы за злоупотребление властью и нарушение прав человека. Кроме того, был трижды осужден по обвинению в коррупции. В частности, в июле 2009 г. суд признал его виновным в получении взятки в $15 млн. В тюрьме он находился до декабря 2023 г., его освободили по постановлению конституционного суда Перу.
Альберто Фухимори родился в 1938 г. в семье японских иммигрантов. До прихода в политику он был ректором Национального сельскохозяйственного университета Перу. На пост президента был избран в 1990 г. При Фухимори была побеждена гиперинфляция, также он приватизировал десятки государственных компаний и снизил торговые пошлины.
Reuters отмечает, что многие перуанцы считали экс-президента автократом после того, как в 1992 г. он разогнал конгресс, чтобы добиться расширения своих полномочий. После коррупционного скандала в 2000 г. Фухимори бежал в Японию и подал в отставку. В 2005 решил вернуться в Перу, его задержали во время пересадки в Чили и экстрадировали в Перу в 2007 г.