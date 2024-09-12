Умер экс-президент Перу Фухимори

Reuters отмечает, что многие перуанцы считали экс-президента автократом после того, как в 1992 г. он разогнал конгресс, чтобы добиться расширения своих полномочий. После коррупционного скандала в 2000 г. Фухимори бежал в Японию и подал в отставку. В 2005 решил вернуться в Перу, его задержали во время пересадки в Чили и экстрадировали в Перу в 2007 г.