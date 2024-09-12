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Умер экс-президент Перу Фухимори

Ведомости

Бывший президент Перу Альберто Фухимори (с 1990 по 2000 гг.) скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его дочь Кейко Фухимори в X.

«После долгой борьбы с раком наш отец Альберто Фухимори только что отправился навстречу Господу. Мы просим тех, кто его ценил, присоединиться к нам с молитвой за вечный покой его души. Спасибо тебе за это, папа!» – написала она.

Позже Кейко сообщила, что прощание с Альберто Фухимори пойдет с 12 по 14 сентября в Музее нации в Лиме. Затем его похоронят на кладбище в столице Перу.

В середине июля дочь Фухимори сообщила, что он собирается баллотироваться на пост президента Перу в четвертый раз в 2026 г. При этом, согласно законодательству Перу, любой человек, признанный виновным в коррупции, не может баллотироваться на пост президента или вице-президента.

В 2007 г. Фухимори был приговорен к шести годам тюрьмы за злоупотребление властью и нарушение прав человека. Кроме того, был трижды осужден по обвинению в коррупции. В частности, в июле 2009 г. суд признал его виновным в получении взятки в $15 млн. В тюрьме он находился до декабря 2023 г., его освободили по постановлению конституционного суда Перу.

Альберто Фухимори родился в 1938 г. в семье японских иммигрантов. До прихода в политику он был ректором Национального сельскохозяйственного университета Перу. На пост президента был избран в 1990 г. При Фухимори была побеждена гиперинфляция, также он приватизировал десятки государственных компаний и снизил торговые пошлины.

Reuters отмечает, что многие перуанцы считали экс-президента автократом после того, как в 1992 г. он разогнал конгресс, чтобы добиться расширения своих полномочий. После коррупционного скандала в 2000 г. Фухимори бежал в Японию и подал в отставку. В 2005 решил вернуться в Перу, его задержали во время пересадки в Чили и экстрадировали в Перу в 2007 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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