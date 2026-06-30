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Израиль повредил 11 объектов культурного наследия в Иране

Ведомости

Израильские удары привели к повреждения 11 объектов культурного наследия в Иране. Это следует из расследования Reuters.

Агентство привело фотографии поврежденных объектов в Исфахане. Речь идет о памятниках на площади Нагш-е Джахан и во дворце Чехель Сотун, где осколки поразили древние купола и минареты.

«Эксперты подтвердили повреждения Трансиранской железной дороги и мечети Джаме в Исфахане, а также крепости возрастом 1800 лет, расположенной недалеко от доисторических пещер, заселенных людьми еще 63 000 лет назад», – говорится в материале.

ЮНЕСКО подтвердило повреждение семи таких объектов в Иране, включая два объекта из международного списка, четыре объекта культурного наследия национального значения и один религиозный объект. Организация призвала все стороны конфликтов уважать международное право, включая защиту культурных ценностей, и принимать все необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба культурному наследию.

О повреждениее объектов культурного наследия в Иране сообщали в начале войны с США и Израилем. 11 марта The New York Times со ссылкой на иранский минкульт писала, что помимо объектов в Исфахане, в результате удара по Тегерану серьезные повреждения получил дворец Голестан – исторический дворцовый комплекс, являющийся объектом Всемирного наследия.

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