Израиль повредил 11 объектов культурного наследия в Иране
Израильские удары привели к повреждения 11 объектов культурного наследия в Иране. Это следует из расследования Reuters.
Агентство привело фотографии поврежденных объектов в Исфахане. Речь идет о памятниках на площади Нагш-е Джахан и во дворце Чехель Сотун, где осколки поразили древние купола и минареты.
«Эксперты подтвердили повреждения Трансиранской железной дороги и мечети Джаме в Исфахане, а также крепости возрастом 1800 лет, расположенной недалеко от доисторических пещер, заселенных людьми еще 63 000 лет назад», – говорится в материале.
ЮНЕСКО подтвердило повреждение семи таких объектов в Иране, включая два объекта из международного списка, четыре объекта культурного наследия национального значения и один религиозный объект. Организация призвала все стороны конфликтов уважать международное право, включая защиту культурных ценностей, и принимать все необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба культурному наследию.
О повреждениее объектов культурного наследия в Иране сообщали в начале войны с США и Израилем. 11 марта The New York Times со ссылкой на иранский минкульт писала, что помимо объектов в Исфахане, в результате удара по Тегерану серьезные повреждения получил дворец Голестан – исторический дворцовый комплекс, являющийся объектом Всемирного наследия.