Израиль повредил 11 объектов культурного наследия в Иране

О повреждениее объектов культурного наследия в Иране сообщали в начале войны с США и Израилем. 11 марта The New York Times со ссылкой на иранский минкульт писала, что помимо объектов в Исфахане, в результате удара по Тегерану серьезные повреждения получил дворец Голестан – исторический дворцовый комплекс, являющийся объектом Всемирного наследия.