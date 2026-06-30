WADA уведомило Минспорт России, что спор с РУСАДА близится к завершению
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально уведомило Минспорт РФ, что спор организации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет завершен, когда стороны решат вопросы расходов в рамках процесса, сообщил в Telegram-канале глава российского ведомства Михаил Дегтярев.
По его словам, международная организация проинформировала российскую сторону о том, что исчерпана суть разбирательства.
«Это стало возможным после вступления в силу 24 июня новой редакции Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ», подготовленного Министерством спорта России совместно с депутатами», – написал министр. Как отметил глава Минспорта, изменения привели документ в соответствие с актуальными требованиями Всемирного антидопингового кодекса и Кодекса WADA.
Дегтярев подчеркнул, что следующим шагом необходимо провести аудит РУСАДА в 2026 г. Он рассказал, что в октябре 2025 г. на полях конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте он уже участвовал в обсуждении будущей работы экспертов организации с гендиректором WADA Оливье Ниггли.
24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, который привел российское антидопинговое законодательство к международным стандартам. РУСАДА, согласно новым правилам, обязано размещать на своем сайте тексты антидопинговых правил и тексты иных документов, утвержденных WADA и международными антидопинговыми агентствами.