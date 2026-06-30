Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,539+1,49%UTAR8,87+10,87%AVAN545+2,44%IMOEX2 387,03+1,58%RTSI967,11+1,58%RGBI114,22+0,36%RGBITR759,96+0,39%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

WADA уведомило Минспорт России, что спор с РУСАДА близится к завершению

Ведомости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально уведомило Минспорт РФ, что спор организации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет завершен, когда стороны решат вопросы расходов в рамках процесса, сообщил в Telegram-канале глава российского ведомства Михаил Дегтярев.

По его словам, международная организация проинформировала российскую сторону о том, что исчерпана суть разбирательства.

«Это стало возможным после вступления в силу 24 июня новой редакции Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ», подготовленного Министерством спорта России совместно с депутатами», – написал министр. Как отметил глава Минспорта, изменения привели документ в соответствие с актуальными требованиями Всемирного антидопингового кодекса и Кодекса WADA.

Дегтярев подчеркнул, что следующим шагом необходимо провести аудит РУСАДА в 2026 г. Он рассказал, что в октябре 2025 г. на полях конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте он уже участвовал в обсуждении будущей работы экспертов организации с гендиректором WADA Оливье Ниггли.

24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, который привел российское антидопинговое законодательство к международным стандартам. РУСАДА, согласно новым правилам, обязано размещать на своем сайте тексты антидопинговых правил и тексты иных документов, утвержденных WADA и международными антидопинговыми агентствами.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её