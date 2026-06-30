WADA уведомило Минспорт России, что спор с РУСАДА близится к завершению

Дегтярев подчеркнул, что следующим шагом необходимо провести аудит РУСАДА в 2026 г. Он рассказал, что в октябре 2025 г. на полях конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте он уже участвовал в обсуждении будущей работы экспертов организации с гендиректором WADA Оливье Ниггли.