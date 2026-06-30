Парламент Южной Кореи утвердил Хан Сон Сук на пост премьер-министра

За утверждение нового главы правительства проголосовали 166 депутатов, при этом один бюллетень был признан недействительным. Представители правящей демократической партии «Тобуро» и других проправительственных политических сил поддержали назначение Хан Сон Сук. Депутаты от крупнейшей оппозиционной консервативной партии «Гражданская сила» в голосовании участия не принимали, объявив ему бойкот.