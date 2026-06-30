Парламент Южной Кореи утвердил Хан Сон Сук на пост премьер-министра
Национальное собрание Республики Корея утвердило кандидатуру Хан Сон Сук на должность премьер-министра страны. Решение было принято на пленарном заседании парламента, сообщает агентство «Синьхуа».
За утверждение нового главы правительства проголосовали 166 депутатов, при этом один бюллетень был признан недействительным. Представители правящей демократической партии «Тобуро» и других проправительственных политических сил поддержали назначение Хан Сон Сук. Депутаты от крупнейшей оппозиционной консервативной партии «Гражданская сила» в голосовании участия не принимали, объявив ему бойкот.
Кандидатура Хан Сон Сук была выдвинута на премьерскую должность президентом страны Ли Чжэ Меном 7 июня.
В 2017-2021 гг. Хан Сон Сук была главой технологической корпорации Naver. В 2025-2026 гг. возглавляла министерство малого, среднего бизнеса и стартапов.