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Путин включил Цивилеву в президиум Совета по нацпроектам

Ведомости

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам статс-секретаря – заместителя министра обороны России, председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом также предусмотрено включение Цивилевой в состав президиума Совета.

13 июня Путин подписал указ о расширении категорий ветеранов боевых действий, которым будет оказывать поддержку государственный фонд «Защитники Отечества». Согласно документу, в контур работы фонда включены две новые категории. Первая – действующие военнослужащие, получившие тяжелые ранения и инвалидность в ходе специальной военной операции, но принявшие решение продолжить службу в Вооруженных силах РФ. Вторая – ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях российских регионов, прилегающих к зоне проведения спецоперации, и получившие инвалидность.

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