Путин включил Цивилеву в президиум Совета по нацпроектам

13 июня Путин подписал указ о расширении категорий ветеранов боевых действий, которым будет оказывать поддержку государственный фонд «Защитники Отечества». Согласно документу, в контур работы фонда включены две новые категории. Первая – действующие военнослужащие, получившие тяжелые ранения и инвалидность в ходе специальной военной операции, но принявшие решение продолжить службу в Вооруженных силах РФ. Вторая – ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях российских регионов, прилегающих к зоне проведения спецоперации, и получившие инвалидность.