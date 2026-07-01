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Трамп заработал более $1 млрд на криптовалютных проектах в 2025 году

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в 2025 г. заработал свыше $1 млрд на своем криптовалютном бизнесе. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на федеральную декларацию.

В течение второго президентского срока Трамп и его семья интенсивно инвестировали в цифровые деньги и различные криптовалютные проекты. В начале прошлого года Трамп заявил, что хочет, чтобы США стали «мировой криптовалютной столицей». Его доход от криптовалют складывается из прибыли от судебных разбирательств, сделок с недвижимостью и роялти.

По данным издания, многие криптовалютные проекты главы Белого дома были лишь стартапами, когда он вступал в должность. Теперь они по доходам превосходят большую часть его обширного портфеля недвижимости. Такому росту способствовали инвесторы-миллиардеры и решение Трампа отменить федеральное регулирование отрасли.

В августе 2025 г. журнал The New Yorker писал со ссылкой на свои подсчеты, что Трамп и его семья увеличили состояние на $3,4 млрд за два срока его президентства. Монетизация происходила через коммерческие инициативы, включая сделки с недвижимостью на Ближнем Востоке, запуск новых криптовалютных проектов и использование личного бренда.

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