Силы ПВО сбили 179 украинских беспилотников над регионами России
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников самолетного типа над 17-ю российскими регионами и двумя морями. Атаки были отражены с 21:00 мск 30 июня до 8:00 мск 1 июля, сообщает Минобороны РФ.
Российские военные поразили воздушные цели над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.
С вечера 30 июня Росавиация устанавливала ограничения на работу всех столичных аэропортов, а также авиагаваней Геленджика, Саратова («Гагарин»), Пензы, Самары («Курумоч»), Калуги («Грабцево»), Ульяновска («Баратаевка»), Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Уфы, Чебоксар.