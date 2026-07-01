Силы ПВО сбили 179 украинских беспилотников над регионами России

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников самолетного типа над 17-ю российскими регионами и двумя морями. Атаки были отражены с 21:00 мск 30 июня до 8:00 мск 1 июля, сообщает Минобороны РФ.