Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ROSN330,8+0,56%CNY Бирж.11,544-0,65%IMOEX2 335,41-0,54%RTSI939,96-0,54%RGBI113,43-0,43%RGBITR755,04-0,39%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова заявила о колониальной логике Запада на примере кондиционера главы ЕК

Ведомости

Западные страны продолжают придерживаться колониальной логики и деления людей на рабов и хозяев, о чем говорит работа кондиционера только в офисе главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, в то время как остальная штаб-квартира ЕС плавится от жары. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для них это абсолютная норма. <...> Тем самым они, видимо, закрывают свой исторический гештальт, переживают его. Для них это нормально, чтобы оно там сидело где-нибудь на троне и считало себя исключительным, а его бы опахалами со всех сторон обдувало, причем делалось бы это как раз людьми, не похожими на главное западное лицо», – сказала дипломат.

По словам Захаровой, в какой-то степени Запад испытывает гордость за эту страницу истории. Она напомнила, что на многих картинах можно заметить двух рабов с опахалами в руках, которые оберегают от жары господина.

27 июня спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев тоже высмеял ситуацию с кондиционерами в ЕК. Он сыронизировал, что сотрудники «просто работают гораздо усерднее на верхних этажах Еврокомиссии – так что, конечно, они заслужили кондиционер, в отличие от служащих с нижних этажей».

О том, что в штаб-квартире Еврокомиссии в Берлемоне на фоне европейской жары отключили кондиционеры на этажах с 1-го по 7-й, сообщило в тот же день издание Politico. Отмечалось, что на верхних этажах – включая кабинет фон дер Ляйен на 13-м этаже и большинство кабинетов комиссаров – кондиционеры продолжили работать.

Европа столкнулась с рекордной аномальной жарой: столбики термометров обновляют максимумы, экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Как сообщает Euronews, наиболее тяжелая ситуация во Франции, где в нескольких городах температура днем превышает 40 градусов по Цельсию.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь