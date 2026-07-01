Захарова заявила о колониальной логике Запада на примере кондиционера главы ЕК
Западные страны продолжают придерживаться колониальной логики и деления людей на рабов и хозяев, о чем говорит работа кондиционера только в офисе главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, в то время как остальная штаб-квартира ЕС плавится от жары. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Для них это абсолютная норма. <...> Тем самым они, видимо, закрывают свой исторический гештальт, переживают его. Для них это нормально, чтобы оно там сидело где-нибудь на троне и считало себя исключительным, а его бы опахалами со всех сторон обдувало, причем делалось бы это как раз людьми, не похожими на главное западное лицо», – сказала дипломат.
По словам Захаровой, в какой-то степени Запад испытывает гордость за эту страницу истории. Она напомнила, что на многих картинах можно заметить двух рабов с опахалами в руках, которые оберегают от жары господина.
27 июня спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев тоже высмеял ситуацию с кондиционерами в ЕК. Он сыронизировал, что сотрудники «просто работают гораздо усерднее на верхних этажах Еврокомиссии – так что, конечно, они заслужили кондиционер, в отличие от служащих с нижних этажей».
О том, что в штаб-квартире Еврокомиссии в Берлемоне на фоне европейской жары отключили кондиционеры на этажах с 1-го по 7-й, сообщило в тот же день издание Politico. Отмечалось, что на верхних этажах – включая кабинет фон дер Ляйен на 13-м этаже и большинство кабинетов комиссаров – кондиционеры продолжили работать.
Европа столкнулась с рекордной аномальной жарой: столбики термометров обновляют максимумы, экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Как сообщает Euronews, наиболее тяжелая ситуация во Франции, где в нескольких городах температура днем превышает 40 градусов по Цельсию.