Захарова заявила о колониальной логике Запада на примере кондиционера главы ЕК

«Для них это абсолютная норма. <...> Тем самым они, видимо, закрывают свой исторический гештальт, переживают его. Для них это нормально, чтобы оно там сидело где-нибудь на троне и считало себя исключительным, а его бы опахалами со всех сторон обдувало, причем делалось бы это как раз людьми, не похожими на главное западное лицо», – сказала дипломат.