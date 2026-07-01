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ВС РФ ударили по производству двигателей для ракет «Нептун»

Ведомости

Российская армия атаковала цех, где находится производство двигателей для крылатых ракет «Нептун», сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. В результате атаки военные также поразили объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, склады горючего, логистический центр ВСУ и место хранения двигателей для «Нептуна».

Кроме того, удары поразили украинские площадки для запуска беспилотников дальнего действия. ВС РФ атаковали места временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников ВСУ, добавили в Минобороны.

1 июля ВС РФ установили контроль над селами Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской. Первый населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Север», Копани – военнослужащими «Востока».

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