ВС РФ ударили по производству двигателей для ракет «Нептун»
Российская армия атаковала цех, где находится производство двигателей для крылатых ракет «Нептун», сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. В результате атаки военные также поразили объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, склады горючего, логистический центр ВСУ и место хранения двигателей для «Нептуна».
Кроме того, удары поразили украинские площадки для запуска беспилотников дальнего действия. ВС РФ атаковали места временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников ВСУ, добавили в Минобороны.
1 июля ВС РФ установили контроль над селами Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской. Первый населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Север», Копани – военнослужащими «Востока».