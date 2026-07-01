ВС РФ ударили по производству двигателей для ракет «Нептун»

По данным ведомства, удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. В результате атаки военные также поразили объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, склады горючего, логистический центр ВСУ и место хранения двигателей для «Нептуна».