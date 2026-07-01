Гуф получит партбилет «Новых людей»
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) станет членом партии «Новые люди». Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
Музыкант отсутствует на проходящем 1 июля съезде, однако партийный билет получит его сестра, говорится в сообщении «Новых людей».
О вступлении музыканта в партию также говорится в официальном пресс-релизе партии. В нем отмечается, что к политическому объединению «присоединяются кумиры разных поколений», поскольку партия «продвигает важные для молодых людей и людей среднего возраста ценности: открытость и свободу». Церемония вручения партбилета пройдет в рамках партийного съезда.
Всего партия выдвинула 382 кандидата. Средний возраст кандидатов – 38 лет. Многие из них впервые идут в политику.
17 июня в интервью «Ведомостям» вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков рассказал, что Гуф недавно вступил в проект, инициированный партией после смерти рэпера Паши Техника. По словам Даванкова, партия создала фонд «Второй шанс» и начала заниматься помощью людям с наркотической зависимостью, а также вопросами регулирования рынка реабилитационных центров.
Фонд «Второй шанс» был учрежден летом 2025 г., его основателями стали мать Паши Техника Надежда Ивлева и специалист в области клинической психологии Виктор Блинов. В феврале 2026 г. организация представила «Кодекс этичной реабилитации», разработанный профильными медицинскими организациями, экспертами по реабилитации и общественниками.