Гуф получит партбилет «Новых людей»

О вступлении музыканта в партию также говорится в официальном пресс-релизе партии. В нем отмечается, что к политическому объединению «присоединяются кумиры разных поколений», поскольку партия «продвигает важные для молодых людей и людей среднего возраста ценности: открытость и свободу». Церемония вручения партбилета пройдет в рамках партийного съезда.