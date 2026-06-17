Даванков рассказал, как Гуф присоединился к проекту «Новых людей»
Рэп-исполнитель Гуф недавно вступил в проект, инициированный партией «Новые люди» (НЛ) после смерти рэпера Паши Техника, рассказал в интервью «Ведомостям» вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции НЛ Владислав Даванков.
«Мы создали фонд „Второй шанс» и начали заниматься помощью людям с наркотической зависимостью, а также вопросами регулирования рынка реабилитационных центров. Он просто сказал: „Я в теме рехабов разбираюсь»», – вспоминает Даванков.
На уточняющий вопрос, приходят ли в партию люди за депутатскими мандатами, политик ответил отрицательно, уточнив, что многие как раз не стремятся получить мандат, а рассматривают партию как инструмент для продвижения своих идей и проектов.
Даванков отметил также, что в России было немало примеров, когда известные медийные личности пытались «играть в политику». «Наши эксперты и сторонники высказываются только по тем вопросам, в которых действительно разбираются», – заключил он.
Фонд «Второй шанс» был учрежден летом 2025 г., его основателями стали мать Паши Техника Надежда Ивлева и специалист в области клинической психологии Виктор Блинов. В феврале 2026 г. организация представила «Кодекс этичной реабилитации», разработанный профильными медицинскими организациями, экспертами по реабилитации и общественниками.