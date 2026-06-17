Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OZON3 829,5-2,31%CNY Бирж.10,73+0,72%IMOEX2 490,52-2,06%RTSI1 087,58-1,63%RGBI118,4-0,08%RGBITR783,63-0,04%
Главная / Политика /

Даванков рассказал, как Гуф присоединился к проекту «Новых людей»

Ведомости

Рэп-исполнитель Гуф недавно вступил в проект, инициированный партией «Новые люди» (НЛ) после смерти рэпера Паши Техника, рассказал в интервью «Ведомостям» вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции НЛ Владислав Даванков.

«Мы создали фонд „Второй шанс» и начали заниматься помощью людям с наркотической зависимостью, а также вопросами регулирования рынка реабилитационных центров. Он просто сказал: „Я в теме рехабов разбираюсь»», – вспоминает Даванков.

На уточняющий вопрос, приходят ли в партию люди за депутатскими мандатами, политик ответил отрицательно, уточнив, что многие как раз не стремятся получить мандат, а рассматривают партию как инструмент для продвижения своих идей и проектов.

Даванков отметил также, что в России было немало примеров, когда известные медийные личности пытались «играть в политику». «Наши эксперты и сторонники высказываются только по тем вопросам, в которых действительно разбираются», – заключил он.

Фонд «Второй шанс» был учрежден летом 2025 г., его основателями стали мать Паши Техника Надежда Ивлева и специалист в области клинической психологии Виктор Блинов. В феврале 2026 г. организация представила «Кодекс этичной реабилитации», разработанный профильными медицинскими организациями, экспертами по реабилитации и общественниками.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её