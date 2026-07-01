В Армянске и Феодосии пропало электричество после удара ВСУ
Энергоснабжение в Армянске и Феодосии прервано после удара украинских беспилотников. Об этом сообщил председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в Telegram.
«Без электроснабжения остаются Армянск и Феодосия с городским округом. Частичная перезапитка потребителей в муниципалитетах ориентировочно будет осуществлена в течение суток», – написал он.
Сейчас ограничения на подачу электричества действуют в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Судаке, Сакском районе.
25 июня в Крыму ввели режим временного ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии стали следствием повреждений энергетической инфраструктуры после ударов ВСУ. На следующий день главы Крыма и Севастополя подписали указы о введении на территориях обоих регионов режима ЧС.
Минэнерго РФ заявило, что власти сократят масштабы плановых временных отключений электроэнергии в Крыму и Севастополе.