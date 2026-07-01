В Армянске и Феодосии пропало электричество после удара ВСУ

25 июня в Крыму ввели режим временного ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии стали следствием повреждений энергетической инфраструктуры после ударов ВСУ. На следующий день главы Крыма и Севастополя подписали указы о введении на территориях обоих регионов режима ЧС.