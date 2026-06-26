В Крыму скорректируют графики временного отключения света

На следующий день, 26 июня, глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев подписали указы о введении на территориях обоих регионов режима ЧС. Аксенов пояснил, что режим ЧС позволяет «максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей».