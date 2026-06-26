В Крыму скорректируют графики временного отключения света
Власти сократят масштабы плановых временных отключений электроэнергии в Крыму и Севастополе. Об этом объявили в Минэнерго России.
«Благодаря задействованию резервных схем энергоснабжения и дополнительных материально-технических резервов объемы графиков временного отключения будут сокращены в ближайшее время», – говорится в сообщении.
Сейчас энергетики проводят восстановительные работы после ударов украинских сил. Уточняется, что полная стабилизация ситуации будет зависеть от складывающейся оперативной обстановки.
25 июня на полуострове ввели режим временного ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии стали следствием повреждений энергетической инфраструктуры после ударов ВСУ. В результате Севастополь 24 июня полностью оставался без света.
На следующий день, 26 июня, глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев подписали указы о введении на территориях обоих регионов режима ЧС. Аксенов пояснил, что режим ЧС позволяет «максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей».