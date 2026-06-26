Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
KZOS52,9+5,8%CNY Бирж.11,489+2,86%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI113,75-0,47%RGBITR755,88-0,43%
Главная / Общество /

В Крыму скорректируют графики временного отключения света

Ведомости

Власти сократят масштабы плановых временных отключений электроэнергии в Крыму и Севастополе. Об этом объявили в Минэнерго России.

«Благодаря задействованию резервных схем энергоснабжения и дополнительных материально-технических резервов объемы графиков временного отключения будут сокращены в ближайшее время», – говорится в сообщении.

Сейчас энергетики проводят восстановительные работы после ударов украинских сил. Уточняется, что полная стабилизация ситуации будет зависеть от складывающейся оперативной обстановки.

Правительство рассматривает введение полного запрета на экспорт дизтоплива

Бизнес / ТЭК

25 июня на полуострове ввели режим временного ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии стали следствием повреждений энергетической инфраструктуры после ударов ВСУ. В результате Севастополь 24 июня полностью оставался без света.

На следующий день, 26 июня, глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев подписали указы о введении на территориях обоих регионов режима ЧС. Аксенов пояснил, что режим ЧС позволяет «максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь