Губернатор Калининградской области представит Путину доклад о развитии региона
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных представит президенту России Владимиру Путину доклад по конкретным вопросам развития региона. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, доклад главы Калининградской области продолжит вчерашнюю тему, которая поднималась на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.
1 июля российский президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ по теме социально-экономического развития Калининградской области. Путин отметил, что обсуждение посвящено нескольким вопросам, связанным с развитием региона. Первый доклад по обозначенной теме представила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.