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Губернатор Калининградской области представит Путину доклад о развитии региона

Ведомости

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных представит президенту России Владимиру Путину доклад по конкретным вопросам развития региона. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, доклад главы Калининградской области продолжит вчерашнюю тему, которая поднималась на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

1 июля российский президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ по теме социально-экономического развития Калининградской области. Путин отметил, что обсуждение посвящено нескольким вопросам, связанным с развитием региона. Первый доклад по обозначенной теме представила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

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