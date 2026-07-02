Захарову возмутила «культура отмены» в связи с кражей памятника Пушкину в ФРГ

1 июля в посольстве России в Германии сообщили, что памятник Пушкину был похищен в городе Хемер федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия. В российском дипведомстве выразили надежду на скорое раскрытие преступления и возвращение монумента на прежнее место. В сообщении отмечается, что дипломатические представительства РФ в ФРГ находятся в контакте с городскими властями Хемера и германскими правоохранительными органами.