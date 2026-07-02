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Захарову возмутила «культура отмены» в связи с кражей памятника Пушкину в ФРГ

Ведомости

«Культура отмены» в Европе порождает бескультурье и человеконенавистническую идеологию. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя инцидент с кражей памятника Александру Пушкину в немецком городе Хемер.

По словам Захаровой, подобные процессы уже проявляются в ряде европейских стран. Она напомнила про борьбу с мемориалами и захоронениями воинов-освободителей Красной армии со стороны Польши и стран Прибалтики.

«Это страна, где с сжигания книг и запрета произведений искусства начался нацизм, приведший к созданию государственной машины утилизации людей в газовых печах и производства перчаток из человеческой кожи», – сказала официальный представитель МИД.

Захарова также отметила, что Украина, которую спонсирует Берлин, уничтожает русскую классику, отменяет русскую музыку и кино.

1 июля в посольстве России в Германии сообщили, что памятник Пушкину был похищен в городе Хемер федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия. В российском дипведомстве выразили надежду на скорое раскрытие преступления и возвращение монумента на прежнее место. В сообщении отмечается, что дипломатические представительства РФ в ФРГ находятся в контакте с городскими властями Хемера и германскими правоохранительными органами.

В дипмиссии напомнили, что бронзовая скульптура высотой около 1,8 м была создана российским скульптором Григорием Потоцким и передана Хемеру городом-побратимом Щелково. Монумент был установлен как символ культурных связей, взаимопонимания и дружбы между Россией и Германией. Его торжественное открытие состоялось 24 сентября 1994 г.

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