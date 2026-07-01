В немецком городе Хемер похитили памятник Пушкину

В дипмиссии напомнили, что бронзовая скульптура высотой около 1,8 м была создана российским скульптором Григорием Потоцким и передана Хемеру городом-побратимом Щелково. Монумент был установлен как символ культурных связей, взаимопонимания и дружбы между Россией и Германией. Его торжественное открытие состоялось 24 сентября 1994 г.