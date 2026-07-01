В немецком городе Хемер похитили памятник Пушкину
Памятник Александру Пушкину был похищен в городе Хемер федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Германии.
В российском дипведомстве выразили надежду на скорое раскрытие преступления и возвращение монумента на прежнее место. В сообщении отмечается, что дипломатические представительства РФ в ФРГ находятся в контакте с городскими властями Хемера и германскими правоохранительными органами.
В дипмиссии напомнили, что бронзовая скульптура высотой около 1,8 м была создана российским скульптором Григорием Потоцким и передана Хемеру городом-побратимом Щелково. Монумент был установлен как символ культурных связей, взаимопонимания и дружбы между Россией и Германией. Его торжественное открытие состоялось 24 сентября 1994 г.
18 июня официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия направила Армении ноту протеста в связи с осквернением советского военного мемориала в Гюмри. Инцидент произошел 10 июня: неизвестные сорвали позолоченные буквы с названий городов-героев на мемориале «Мать Армения» в Гюмри. Посольство РФ в Армении тогда назвало произошедшее «умышленной атакой на общую историческую память».
11 июня посольство России в Армении осудило осквернение мемориала, назвав произошедшее «умышленной атакой на общую историческую память». Дипломаты выразили надежду на принципиальную оценку инцидента со стороны армянских властей.